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Hindistan’da feci yangın! 26 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da feci yangın! 26 ölü, 30 yaralı
14.05.2022 00:26 - Son Güncelleme: 14.05.2022 00:48

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Hindistan’ın Delhi şehrindeki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada çıkan yangında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Dünya Videoları

Hindistan'ın Delhi şehrinde Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı. Olayda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde binanın 1'inci katındaki dumanların hızla yayıldığı görüldü. Binada birçok şirkete ait ofisin bulunduğu öğrenilirken, binadakilerin panikle camlardan atlamaya çalıştığı belirtildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile binada mahsur kalan 60 kişinin kurtarıldığı açıklandı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yangının jeneratörden çıktığı öğrenildi.

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