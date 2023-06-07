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Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama!

Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama!
07.06.2023 20:24

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ABD'nin Hawaii takımadalarında yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından olan Kilauea’da patlama meydana geldi.

Dünya Videoları
ABD'nin Hawaii takımadalarından Büyük Ada'nın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. ABD Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 04.40 sularında meydana geldiğini ifade edilerek, lav akıntısının şu anda yanardağın krateri ile sınırlı olduğu aktarıldı. En son geçtiğimiz ocak ayında faaliyete geçen Kilauea'nın yeniden faaliyete geçmesi sonrası alarm kodu turuncudan kırmızıya yükseltildi. Öte yandan 2019'da Kilauea'da meydana gelen bir dizi deprem ve büyük patlama sonrası yüzlerce ev ve işyerinin yıkılmasına neden olmuştu.
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