RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı
14.04.2022 16:51

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:10
ABD'deki metro saldırısının...
Dünya 01:32
Viktor Medvedçuk eşi Başkan...
Dünya 03:55
Metro saldırısında yeni...
Dünya 01:43
Pakistan'ın yeni Başbakanı...
Dünya 05:41
İmran Han dönemi bitti! Yerine...
Dünya 05:26
Fransa cumhurbaşkanını seçiyor
Dünya 00:40
Zelenskiy’den skandal...
Dünya 01:20
Ukrayna'da tren istasyonuna...
Dünya 01:03
Zelenskiy'den flaş müzakere...
Dünya 01:49
Macaristan'da tren kazası! Çok...
Dünya 05:22
Siyasi darbenin arkasında ABD...
Dünya 00:31
Rusya Ukrayna’nın Odessa...

Rus ordusunun 6 gün önce Ukrayna'nın Harkov kentindeki Gorky Parkı'na gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA