Harkov'da polis merkezi vuruldu o anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna savaşında son durum tüm dünya tarafından takip ediliyor. İki ülke arasında müzakere görüşmelerinin ikincisi bugün gerçekleştirilecek. Kritik görüşme öncesi Kiev ve Harkov saldırıların hedefi oldu ve Harkov'da şimdiye kadarki en şiddetli patlama meydana geldi. ABD Başkanı Joe Biden ise "Askerlerimiz Ukrayna'ya savaşmaya gitmeyecek" dedi. BM, Ukrayna’nın işgalinde bugüne kadar 13’ü çocuk en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...