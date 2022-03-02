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Harkov'da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler

Harkov'da polis merkezi bombalandı! Rusya-Ukrayna savaşında en sıcak görüntüler
02.03.2022 12:13

OTOMATİK OYNAT

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Ukrayna - Rusya savaşında 7'inci günde de bombardıman devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalanıyor. Barış müzakerelerinde ise bir sonuç çıkmadı ancak, 2. tur için fikir birliğine varan tarafların bir sonraki görüşmenin Polonya-Belarus sınırında yapılmasına karar verdiler. Harkov'da bir polis merkezi böyle vuruldu. İşte bölgeden en sıcak gelişmeler...

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