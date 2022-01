"Hamileyiz sürprizi" İki eşini birden hamile bıraktı! Eşleriyle birlikte yaşayan adamın ilginç yaşantısı

İngiltere'de ikamet eden Jimmy Silva'nın yaşantısı, duyanlarda büyük şaşkınlığa neden oldu. 34 yaşındaki Jimmy Silva, eşleri 32 yaşındaki ChaCha Va Voom ve 28 yaşındaki Summer Pelltier ile aynı evde yaşıyor. Silva, iki eşinden de aynı anda çocuk sahibi olmayı amaçlamasının ardından sadece bir eşini hamile bırakabildi. 28 yaşındaki Summer Pelltier'in hamilelik testinin pozitif çıktığı ve ailenin hamilelik sevinci yaşadığı öğrenildi. ChaCha'nın geçen yıl doğum yapmasının ardından çiftin ilk çocukları dünyaya geldi. Toplamda 3 çocuk yapak isteyen Silva, ChaCha'dan bir çocuğu daha olmasını istiyor. Çiftlerin yaşantıları da hayretler içerisinde bıraktı. Buna göre her yere beraber giden ve aynı evde yaşayan Silva ve eşleri, mutlu olduklarını ifade ediyor. Çift, bebek haberlerini de sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Summer Pelltier'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üçünün aynı karede olduğu poz yayınlanarak "Hamileyiz" ifadelerine yer verildi.