RAMAZAN İMSAKİYE
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Güney Kore’de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü

Güney Kore’de iki eğitim uçağı çarpıştı: 3 ölü
01.04.2022 17:53

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Güney Kore’nin Sacheon kentinde iki eğitim uçağının çarpışması sonucu 3 pilot hayatını kaybetti.

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Sacheon kentinde Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait iki eğitim uçağı tatbikat sırasında çarpıştı. Kentte KT-1 uçak üssünün yaklaşık 6 kilometre güneyinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Eğitimler sırasında meydana gelen kazada 3 pilot hayatını kaybetti, 1 pilot ise hala kayıp. Kazanın nedenini belirlemek için bir ekip oluşturuldu" denildi.

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