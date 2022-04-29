RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Dünya Videoları Görenler gözlerine inanamadı! Ürdünlü adam "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ürdünlü adam "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ürdünlü adam "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde yaşıyor
29.04.2022 22:26

OTOMATİK OYNAT

Dünya 00:34
Fransa'da çiftçi eylemi
Dünya 03:26
Azerbaycan’da fabrikada...
Dünya 04:28
Lavrov: Böyle olursa...
Dünya 00:50
Mike Tyson uçakta yolcu...
Dünya 04:12
Bella Hadid’den işgalci İsrail...
Dünya 01:11
Batan gemi sır olurken Ruslar...
Dünya 01:58
İsveç'te İslam düşmanı Rasmus...
Dünya 01:07
Ceset war! Buça'da dehşete...
Dünya 03:18
İngiltere'de rekor enflasyon
Dünya 03:55
Metro saldırısında yeni...
Dünya 04:15
New York metrosuna saldırı...
Dünya 01:57
Putin: Operasyonlarımız...

Ürdünlü Yasin es-Sukur, artık hayatının bir parçası haline gelen "aşığım" dediği yılanlarla 33 yıldır aynı evde kalıyor. Ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sukur, babasından edindiği tecrübeye dayanarak, evinde çok sayıda yılan besliyor. Sukur, evindeki yılanlara, aile fertlerine kullandığı sevgi sözcükleriyle hitap ediyor. Yılanlara karşı çoğu insanın sahip olamadığı yetenekleri sergileyen Sukur, her türlü yılanı son derece profesyonelce elinde tutabildiği gibi yılanları zehirli olsun veya olmasın rahatlıkla yakalayabiliyor.

Dünya Videoları
SON DAKİKA