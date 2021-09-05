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Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında silah sesleri! Darbe girişimi iddiası

Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınında silah sesleri! Darbe girişimi iddiası
05.09.2021 14:28
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Son dakika haberine göre Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayı yakınlarında silah sesleri yükseldi. Fransız basını olayın darbe girişimi olduğunu iddia etti.


Gine'de cumhurbaşkanlığı sarayının yakınında silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, başkent Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden yerel saatle 08.00'de otomatik silah seslerinin geldiği kaydedildi.

Haberlerde, bölgede askerlerin sokağa indiği, şehir merkezine girişlerin kapatıldığı ve yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Olayın darbe girişimi olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Fransız basını ise olayın "askeri darbe girişimi" olduğunu yazdı.

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