Genç adamın çantasındaki cep telefonu bir anda alev aldı! Yüzü ve kolu yandı...

Yolda yürüdüğü sırada çantasında bulunan cep telefonu patlayan adam, bir anda alevler içinde kaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin'de bir adam, yanında bulunan kadın ile kaldırımda yürüdüğü sırada, yandan astığı çantasında bulunan cep telefonu bomba gibi patladı. Bir anda tişörtü alev aldı. Patlamanın etkisi ile neye uğradığını şaşıran adam, elindeki çantaları yere fırlattı. Ardından çantasını omzundan çıkarmaya gayret etti.

VÜCUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Üzerini saran alevlerden kurtulmaya çalışan adamın o görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede çok sayıda aracın olduğu görülen olay anında facianın eşiğinden dönüldü. Olayın ardından adamın saç, kirpik ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi.