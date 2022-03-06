Gecesiyle gündüzüyle Lviv tren istasyonu

Ukrayna’nın Lviv şehrindeki tren istasyonunda, ülkede başlayan çatışmaların ardından savaştan kaçan siviller nedeniyle gece gündüz büyük yoğunluk yaşanıyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11. gününde devam ederken, Ukraynalı sivil halk da ülkeden ayrılmak için Lviv tren istasyonuna gelmeye devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle ülkeyi terk eden Lviv halkı gece gündüz demeden tren istasyonuna akın ediyor. Lviv tren istasyonu, 24 saat boyunca çatışma bölgelerinden kaçarak Lviv'e gelenler ve Lviv'den başka şehirlere gitmek isteyen sivil halk nedeniyle tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor.