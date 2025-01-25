PODCAST CANLI YAYIN
Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı
Haberler Dünya Videoları

Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 19:36 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 19:36

Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasında Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrailli rehine Erbil Yehud serbest bırakılıncaya kadar Gazzelilerin kuzey bölgelerine dönmesine izin vermeyecekleri belirtildi. Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti.

SIRADAKİ VİDEO
Ateşkes anlaşması devam ediyor: Hamas dört İsrailli kadın askeri serbest bırakacak
25.01.2025Cumartesi
Hamas’ın şehit lideri Yahya Sinwar’ın daha önce görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı
25.01.2025Cumartesi
Rusya'dan Kiev'e İHA saldırısı: 3 ölü
24.01.2025Cuma
ABD Başkanı Trump gizli belgelerin açılmasına onay verdi
24.01.2025Cuma
Los Angeles'ta yeni yangın: Alevler 9 bin 400 dönümlük alana yayıldı
23.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Feci kaza kamerada: Avcılar’da ölümcül motosiklet kazası! 02:48
Feci kaza kamerada: Avcılar'da ölümcül motosiklet kazası!
24.01.2025Cuma
Konya’daki binayı tahliye eden kahraman A Haber’de 04:47
Konya'daki binayı tahliye eden kahraman A Haber'de
25.01.2025Cumartesi
Astsubay Ufuk Akıncı’nın intikamı böyle alındı | VİDEO 00:41
Astsubay Ufuk Akıncı'nın intikamı böyle alındı
25.01.2025Cumartesi
Konya’da çöken 3 katlı binadan kurtarılma anları! ’Hoş geldin abi’ diye seslendi 01:20
3 katlı binadan kurtarılma anları
25.01.2025Cumartesi
CANLI YAYIN