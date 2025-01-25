Gazze’de ikinci rehine takası! İsrailli ve Filistinli rehineler serbest bırakıldı

Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında ikinci rehine takasında Gazze’deki 4 İsrailli kadın esir asker serbest bırakılarak Kızılhaç yetkililerine teslim edildi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrailli rehine Erbil Yehud serbest bırakılıncaya kadar Gazzelilerin kuzey bölgelerine dönmesine izin vermeyecekleri belirtildi. Filistinli esirlerin 114'ü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine ve 16'sı Gazze Şeridi'ne getirilirken 70 esir anlaşma kapsamında Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti.