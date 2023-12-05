PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 21:44 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 22:23

Gazze’de can kaybı 16 bini aştı! Katil İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'si çocuk

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248’e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'sinin çocuk olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 60'ıncı gününde devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 248'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 7 bin 112'sinin çocuk, yaklaşık 4 bin 885'inin kadın olduğu ifade edildi.

En az 81 gazeteci ve medya çalışanının saldırılarda öldüğü aktarılan açıklamada, aralarında doktorlar ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu en az 286 sağlık personelinin hayatını kaybettiği belirtildi. En az 1,5 milyon Filistinlinin zorla yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, yetersiz yardım akışının başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivilleri derinden etkilediğine dikkat çekilerek, yardım dağıtımlarının durdurulması veya yavaşlatılmasının Gazze'deki 2,4 milyon kişinin "ölüm cezasına" çarptırılması anlamına geldiği belirtildi.

SIRADAKİ VİDEO
Yahudi gencin "siyonizm belasından" kurtulma hikayesi gündem oldu!
05.12.2023Salı
Hamas katil İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı!
05.12.2023Salı
Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi
05.12.2023Salı
Gazzeli çocuk tedavisi için Başkan Erdoğan’dan yardım istedi! "Seni seviyorum Türkiye başkanı amcacığım"
05.12.2023Salı
Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi! İngiltere ‘İHA’lar konuşlanıyor’ demişti | Kara saldırısını genişleten hamle: Oklar Yemen ile İran’a döndü
04.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Dilan Polat’ın yardımcısı Şule gözaltına alındı! 00:13
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı!
05.12.2023Salı
5 aylık enflasyon farkına göre kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam oranları 07:05
İşte meslek meslek zam oranları
05.12.2023Salı
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada 02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada
05.12.2023Salı
Safir 15. bölüm fragmanı: “Annemin adını ağzına alma!” 00:39
Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
05.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA