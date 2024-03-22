Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı!

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı.

"İYİLEŞMEME YARDIMCI OLACAK ŞEYLERE ODAKLANIYORUM"

Kate Middleton, "George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun bir şekilde açıklamak ve onlara iyi olacağıma dair güvence vermek zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; İyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün daha da güçleniyorum. William'ın yanımda olması da büyük bir rahatlık ve güvence kaynağı. Çoğunuzun gösterdiği sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor" dedi.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada ise Galler Prensesi'nin ne tür bir kansere yakalandığı veya kanserin hangi aşamada olduğu konusunda ayrıntıların paylaşılmayacağı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ocak ayında Middleton'ın bir sağlık sorunu yaşadığı, karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği ve uzun süre Kraliyet görevlerine devam edemeyeceği açıklanmıştı.

Son olarak geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasında ailesiyle birlikte kamera karşısına çıkan Prenses, bu açıklamadan sonra bir daha görüntülenememişti.

Galler Prensesi'nin 83 gündür 'kayıp' olması, konu hakkında birçok spekülasyon yapılmasına neden oldu. Kimileri Middelton'ın sağlığının açıklanandan çok daha kötü olduğunu ve bu nedenle halkın karşısına çıkmadığını iddia ederken, kimileri Prenses'in eşinden boşanacağını ve ayrılık anlaşmalarıyla meşgul olduğunu öne sürmüştü.

Spekülasyonlar, Anneler Günü'nde Kensington Sarayı tarafından yayınlanan ve 'manipüle edildiği' endişesiyle dünyanın en iyi altı haber ajansı tarafından geri çekilen, Middleton ile çocuklarının fotoğrafı ile daha da çarpıcı hale gelmişti

KATE MİDDLETON KİMDİR?

Galler Prensesi Catherine (evlilik öncesi adı: Catherine Elizabeth Middleton; 9 Ocak 1982 doğumludur. Eşi Galler Prensi William, Birleşik Krallık taht sıralamasında ilk sırasında yer alıyor. Kocası tahta geçerse kendisi otomatik olarak konsort kraliçe olacaktır.

Reading'de doğan Middleton, Berkshire, Bucklebury'de büyüdü. St Andrew's School ve Marlborough College'da eğitim gördü. 2001'de William ile tanıştığı İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. Perakende ve pazarlama işlerinde çalıştı ve Kasım 2010'da Prens William ile nişanları açıklanmadan önce hayır işleri yaptı. 29 Nisan 2011'de Westminster Abbey'de evlendiler. Çiftin çocukları - Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis - sırasıyla Birleşik Krallık taht sıralamasının ikinci, üçüncü ve dördüncü sırasındadır.

Evlendiğinden beri Düşes, Kraliçe II. Elizabeth'i desteklemek için çeşitli kraliyet görevleri üstlendi. Action for Children, SportsAid ve National Portrait Gallery dahil olmak üzere 20'den fazla yardım ve askeri kuruluşta görevi vardır. Küçük çocuklar, bağımlılık ve sanatla ilgili konulara odaklanan hayır çalışmaları ile Kraliyet Vakfı aracılığıyla projeler yürütmektedir. Düşes, insanları zihinsel sağlık sorunları hakkında açılmaya teşvik etmek için, Nisan 2016'da Dük ve Prens Harry ile başlatılan zihinsel sağlık bilinçlendirme kampanyası "Heads Together"ı tasarladı. Medya, Catherine'in İngiliz ve Amerikan modası üzerindeki etkisini "Kate Middleton etkisi" olarak adlandırdı. 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Time dergisi onu Dünyanın En Etkili 100 Kişisinden biri olarak seçti. 9 Eylül 2022'de kocası, babası Kral III. Charles tarafından Galler Prensi ilan edilince Galler Prensesi oldu.