Haberler Dünya Videoları Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti! Saldırganın daha önce de göçmen merkezine saldırdığı ortaya çıktı
24.12.2022 01:03 - Son Güncelleme: 24.12.2022 01:10

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Fransa'nın başkenti Paris'te 69 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtildi. Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Öte yandan terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

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