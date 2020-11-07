Fransa'da Türklerin evini uzun uzun namlulu silahlarla bastılar

Irkçılığın tavan yaptığı Fransa'da, Hz. Muhammed'e hakaret içeren yayınlar ve öldürülen öğretmen bir sınıfta tartışma konusu oldu. 10 yaşındaki Türk çocukların olduğu sınıftaki konuşmanın bitmesinin ardından evleri basıldı. Fransız polisi, Türklerin evini uzun namlulu silahlarla bastı.