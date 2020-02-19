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Fransa'da Türkçe dersleri kaldırılıyor!

Fransa'da Türkçe dersleri kaldırılıyor!

19.02.2020 22:44

Fransa, Türkçe derslerini kaldırmaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek." açıklamasında bulundu.


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