Fransa, Türkçe derslerini kaldırmaya hazırlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eylül 2020 itibarıyla Fransa genelinde okullardaki yabancı dil ve kültür dersleri iptal edilecek." açıklamasında bulundu.
Fransa'da Türkçe dersleri kaldırılıyor!19.02.2020 22:44
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