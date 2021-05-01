Fransa’da olaylı 1 Mayıs! Göstericiler ile polis çatıştı, çok sayıda gözaltı var

Fransa'da 1 Mayıs gösterilerinde tansiyon yükseldi. Başkent Paris'te binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına rağmen sokaklara indi. Polise taş ve havai fişek atan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Fransa'da 1 Mayıs gösterileri olaylı geçiyor. Paris'te polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerine taş ve havai fişek atılınca müdahale gecikmedi.



POLİSTEN GÖZ YAŞARTICI GAZ

Lyon kentinde de koronavirüs salgını ve yağmura rağmen işçi sendikaları ve Sarı Yelekliler, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gösteri düzenledi. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

22 KİŞİ GÖZALTINDA

Göstericiler, koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarının zor şartlar altında çalışmasına tepki gösterdi, İş Kanunu'nun ihlal edildiğini dile getirdi.

Fransız basını Paris'te 17, Lyon'da 5 kişinin gözaltına alındığını yazdı.