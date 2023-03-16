Fransa'da kaldırımlar çöple doldu, yayalar araç yollarını kullanmaya başladı

Fransa’da emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren reforma karşı tepkiler sürüyor. Başkent Paris’te geçtiğimiz hafta iş bırakan temizlik işçileri grevlerini sürdürürken, çöpler sokakları kapladı. Kaldırımdaki çöplerden dolayı yürümekte zorluk çeken Fransızlar ise çareyi araç yollarını kullanmakta buldu. Çöp yığınlarından etrafa ağır bir koku yayılırken, kokudan rahatsız olan halk maske kullanmaya başladı. Şehir yetkililerine göre temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkent sokaklarının yarısında 6 bin 600 ton çöp birikti. Kaldırımlardaki çöp yığınları nedeniyle fare istilası yaşanmasından endişe duyuluyor. Temizlik işçileri, grevlerini 20 Mart Pazartesi gününe kadar sürdürecek.