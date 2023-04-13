Fransa'da bir terör skandalı daha: Rönesans Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa'dan Macron'un partisi yeni bir skandala imza attı. Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.

İktidardaki Rönesans Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.





FRANSIZ VEKİL SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

TÜRKİYE'DEKİ BÖLÜCÜLERİ KABUL EDİP TÜRK BAYRAĞI KULLANDI

Türkiye'de bölücü faaliyetler sürdürüren PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'lilerle görüşen Tanzilli'nin skandal kabulle ilgili yaptığı paylaşımda Türk bayrağı kullanması ise tepki çekti.