RAMAZAN İMSAKİYE
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Fransa'da artan enerji ve yem fiyatlarını protesto eden çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü

Fransa'da artan enerji ve yem fiyatlarını protesto eden çiftçiler hükümet binalarının önüne gübre döktü
29.04.2022 16:29

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Fransa'da çiftçiler artan enerji ve yem fiyatlarını protesto etti. Çiftçiler, hükümet binalarının önüne traktörlerle getirdikleri gübreleri döktü. Döktükleri gübreyi daha sonra ateşe veren çiftçiler, güvenlik güçlerinin gazlı müdahalesiyle karşılaştı. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

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Fransa'da halkın zam protestoları devam ediyor. Artan gübre fiyatlarından dolayı mağdur olan çiftçiler hükümete karşı eylemlerini sürdürüyor.

Direnişlerinden vazgeçmeyen çiftçiler, yüksek enerji ve yem fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesi üzerine eylemlerini artırıyor.


Ülkede son olarak kalabalık bir çiftçi grubu Clermont-Ferrand kentinde bir araya geldi.


GÜBRELER BİNA ÖNLERİNE DÖKÜLDÜ
Gübre dolu traktörlerin direksiyonuna geçen çiftçiler, hükümet binasının önüne doğru gitti.


İlerleyen dakikalarda ise araçlardaki gübreler bina önlerine boşaltılıp ateşe verildi.


Yaşanan gergin dakikaların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, eylemcilere gazlı müdahaleyle karşılık verdi. Yaşanan hareketli dakikalar kameralara yansıdı.

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