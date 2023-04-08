RAMAZAN İMSAKİYE
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyarı sonrası Çin'de saygı duruşuna geçti: Elini cebinden çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyarı sonrası Çin'de saygı duruşuna geçti: Elini cebinden çıkar
08.04.2023 17:31

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e gitti. Afrika'daki gibi elini cebine sokup üstünlük taslamak istedi. Ama hemen uyarı geldi: Eller dışarı! Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Leyen’i ağırlayan Çin lideri Cinping, “Dünyanın geri kalanı cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir” diyen Avrupa’ya bahçeli masa ile cevap verdi. Macron ve Leyen, üçlü görüşmeyi yaptığı masayı sürekli inceledi.

Dünya Videoları

Macron, Çin Devlet Başkanı Jinping ile fotoğraf çekilirken elini cebine attı. Ama protokol müdürü, hemen yanaştı. "Elinizi çıkarın. Burası Asya" cümlesini kulağına fısıldadı!




Fransız lider, o dakikadan sonra saygı duruşuna başladı!




Ayrıca Jinping ile 10 metre mesafeli bir masaya oturtulması, Putin'in verdiği mesajı hatırlattı: Uzak duralım!




AVRUPA MASALI!
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık bir yuvarlak masayı tercih etti. Rengi Fransa ve AB bayraklarının mavi tonuyla örtüşen ve ortasına boş bırakılmak yerine çimenli çiçekli bahçe kurulan devasa yuvarlak masanın duvara dönük kısmına geçen Cinping, iki yanına Macron ve Leyen'i oturtarak kameralara poz verdi.




Bu masanın AB Temsilcisi Josep Borrell'in Ekim ayında "Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir" sözüne Pekin'in cevabı olduğu iddia edildi. Şubat 2022'de de Rusya lideri Putin, Moskova'ya ayrı ayrı giden Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la devasa uzunlukta dikdörtgen masasının iki ucunda görüşmüştü. Uzun masa da tavır olarak kabul edilmişti.




Putin, Macno'la yaptığı uzun masa görüşmesini kısa tutup, net mesajlar vermişti. Macron da ülkesine döndükten sonra masa nedeniyle sert şekilde eleştirilmişti.

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