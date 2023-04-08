Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron uyarı sonrası Çin'de saygı duruşuna geçti: Elini cebinden çıkar

Macron, Çin Devlet Başkanı Jinping ile fotoğraf çekilirken elini cebine attı. Ama protokol müdürü, hemen yanaştı. "Elinizi çıkarın. Burası Asya" cümlesini kulağına fısıldadı!







Fransız lider, o dakikadan sonra saygı duruşuna başladı!







Ayrıca Jinping ile 10 metre mesafeli bir masaya oturtulması, Putin'in verdiği mesajı hatırlattı: Uzak duralım!







AVRUPA MASALI!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık bir yuvarlak masayı tercih etti. Rengi Fransa ve AB bayraklarının mavi tonuyla örtüşen ve ortasına boş bırakılmak yerine çimenli çiçekli bahçe kurulan devasa yuvarlak masanın duvara dönük kısmına geçen Cinping, iki yanına Macron ve Leyen'i oturtarak kameralara poz verdi.







Bu masanın AB Temsilcisi Josep Borrell'in Ekim ayında "Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir" sözüne Pekin'in cevabı olduğu iddia edildi. Şubat 2022'de de Rusya lideri Putin, Moskova'ya ayrı ayrı giden Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la devasa uzunlukta dikdörtgen masasının iki ucunda görüşmüştü. Uzun masa da tavır olarak kabul edilmişti.







Putin, Macno'la yaptığı uzun masa görüşmesini kısa tutup, net mesajlar vermişti. Macron da ülkesine döndükten sonra masa nedeniyle sert şekilde eleştirilmişti.