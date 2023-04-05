Finlandiya resmen NATO üyesi! İsveç bekleyecek | VİDEO

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Brüksel'deki NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a belge teslimi yaptı.

Böylelikle Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci resmen tamamlanmış oldu.

ÜYELİĞE GİDEN SÜREÇ

Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nden hemen sonra NATO ülkelerinin çoğu, Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

NATO'NUN 74 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu. Finlandiya resmen NATO'nun 31'inci üyesi oldu.







Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşmasının saklayıcısı ABD'ye teslim etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında NATO karargahında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Çavuşoğlu'na Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin Onay Belgesi tevdi edildi.





İSVEÇ VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMALI

İsveç'in verdiğ sözleri tutması gerektiğini belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Sayın Erdoğan'la sürekli olarak irtibat halindeyiz. Bundan sonraki dönemlerde atılacak adımlar üzerinde görüştük. Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yle olan üçlü mekanizmayı tekrar hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı'na (NATO) üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerektiğini belirterek, Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması sonucu Türkiye'nin bu ülkenin NATO üyeliğine onay verdiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Finlandiya'yı NATO'ya üyeliği sebebiyle tebrik eden Çelik, şunları kaydetti:

"Finlandiya'nın NATO'ya katılımı sürecinde Türkiye'nin izlediği yöntem, savunma anlaşmasının kurucu değerlerini esas almıştır. Türkiye, demokratik değerlere dayanan savunma prensiplerine vurgu yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Türkiye'nin NATO'ya bazı yeni üyelik taleplerine onay vermesi, bu ülkelerin terörle mücadele konusunda yeterli tedbirleri almalarını gerektirmektedir. NATO'nun genişlemesinin ilkeler temelinde olması esastır.

Bir savunma örgütü olan NATO'ya üye olacak ülkelerin terör konusundaki tutumlarının net ve somut olması gerekir. Nitekim Finlandiya'nın gerekli tedbirleri alması neticesinde Türkiye bu ülkenin NATO üyeliğine onay vermiştir. İsveç'in de terörle mücadele konusunda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi ve taahhütlerini yerine getirmesi halinde aynı ilkesel süreç işleyecektir. Terörle mücadele için atılacak adımlar net ve somut olmalıdır."

NATO'nun 74'üncü kuruluş yıl dönümünde 31'inci üye olarak resmen ittifaka katılan Finlandiya'nın bayrağı NATO karargahına çekildi.

Finlandiya'nın katılımı dolayısıyla NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının yapıldığı NATO karargahında tören düzenlendi. Törende, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile diğer 30 müttefik ülkenin dışişleri bakanları yer aldı.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği törende Finlandiya bayrağı karargah binasının girişindeki müttefik ülke bayraklarının arasında yerini aldı. Finlandiya bayrağı alfabetik olarak dizilen bayraklar içinde Estonya ve Fransa bayrakları arasına çekildi.

Ardından Finlandiya milli marşı ve NATO resmi marşı çalındı ve törene katılanlar aile fotoğrafı çektirdi.

Törende konuşma yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'yı ittifakın en yeni üyesi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, 31 bayrağın artık birliktelik ve dayanışmanın sembolü olarak birlikte dalgalandığını söyledi.

"Savaş Avrupa'ya geri geldi ve Finlandiya NATO'ya katılmaya karar verdi." diyen Stoltenberg, Finlandiya'nın katılımının NATO'nun modern tarihinde en hızlı katılım olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Finlandiya artık daha güvenli, NATO daha güçlü." ifadesini kullandı.

Bu katılımın her ülkenin kendi yolunu seçebileceğinin işareti olduğunu kaydeden Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto'ya "İttifaka hoş geldiniz." diye seslendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ise " Tarihimizdeki askeri bağlantısızlık dönemimiz sona erdi. Yeni bir dönem başlıyor." dedi.

Her ülkenin Finlandiya gibi kendi güvenliğini artırdığını vurgulayan Niinisto, "Finlandiya'nın üyeliği hiçbir ülkeye tehdit değildir." ifadesini kullandı.

Niinisto, NATO üyeliğinin her şeyi değiştirmeyeceğini, müttefik olmanın yeni düşünce şekli ve ülkenin yasalarında bazı değişiklikler getireceğini, Finlandiya olarak ortak savunmaya katılımlarının çok çalışma gerektirdiğini dile getirdi.

Niinisto, üyelik başvurusunu birlikte yaptıkları İsveç'i de en kısa sürede ittifakın 32'inci üyesi olarak Vilnius Zirvesi'nde görmeyi arzu ettiklerini söyledi.

FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile birlikte 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022'de düzenlenen Madrid Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. İki ülke zirvede NATO'ya katılmaya davet edildi.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlattı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamladı.

Son olarak 27 Mart'ta Macaristan Meclisi, Finlandiya'nın üyeliğini onayladı. TBMM'deki onay da 30 Mart'ta çıktı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi oldu.

Böylece Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, bir yıldan kısa sürede tamamlanarak İttifakın 74 yıllık tarihinde en hızlı ilerleyen üyelik süreçlerinden biri oldu.

NATO'NUN 9. GENİŞLEMESİ

Açık kapı politikası izleyen NATO, 74 yılı geride bırakırken 9. kez genişledi. 1949'da 12 üyeyle kurulan İttifak, Finlandiya'nın katılımıyla 31 üyeye ulaştı.

ABD, Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, İzlanda, Kanada, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'in imzalarıyla kurulan NATO'ya 1952'de Türkiye ve Yunanistan dahil oldu.

Almanya 1955'te ve İspanya 1982'de NATO'ya katılırken 1999'daki genişlemede Çekya, Macaristan ve Polonya İttifaka dahil oldu.

2004'teki genişlemede Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üye olurken 2009'da Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ, 2020'de Kuzey Makedonya NATO üyeleri haline geldi.

NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı NATO'ya üyelik sürecinin anlatıldığı bir infografik paylaştı.

"Aşama aşama NATO'ya üyelik süreci" ifadeleriyle paylaşılan infografikte şu bilgiler yer aldı;