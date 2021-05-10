RAMAZAN İMSAKİYE
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Filistinli yaşlı adamın kendisine bağıran fanatik bir Yahudi genci kovaladığı anlar | VİDEO İZLE

Filistinli yaşlı adamın kendisine bağıran fanatik bir Yahudi genci kovaladığı anlar | VİDEO İZLE
10.05.2021 22:19
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Filistin'de çekilen bir videoda fanatik bir yahudi gencin, yaşlı bir adama agresif bir şekilde bağırdığı ve bunun üzerine yaşlı Filistinli adam tarafından kovalandığı anlar sosyal medyada ilgi topladı. Tam olarak nerede çekildiği ve olayın nasıl başladığı belli olmayan görüntülerde, yahudi genci kovalayan Filistinli yaşlı adamın kendisini çeken şahısla gülüştüğü görülüyor.


Filistin'de çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Yahudi bir genç, yaşlı bir Filistiliye İbranice bağırarak üstüne yürüyor. Bunun üzerine yaşlı adam Yahudi gencin meydan okumasına karşılık veriyor.

Yahudi genç ihtiyar Filistinliden korkup geri adım atıyor ve kaçıyor. Kaçtığını gören yaşlı adam geri dönerken yahudi genç tekrar bağırarak üzerine yürüme numarası yapıyor.

Filistinli adam bunun üzerine bir kez daha koşarak yahudi genci kovalıyor. Yaşlı adam, genç yahudi evin bahçesindeki kapıyı kapatana kadar bekliyor.

O anları çeken adamın kahkahalarıysa komik olaya eşlik ediyor.

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