Filipinler'de 65 yaşındaki katarak hastası 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Filipinler’de 65 yaşındaki katarakt hastası adam, yapılan operasyon ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Filipinler'de iki gözünde de katarakt olan 65 yaşındaki adam, maddi durumu ameliyat parasını karşılamaya yetmediği için 20 yıldır görme yetisini kaybetmiş halde yaşıyordu. Yaşlı adamın durumuna üzülen komşuları ve bir hayır kurumu sayesinde yaşlı adamın katarakt ameliyatı olması sağlandı.

DOKTORUNA TEŞEKKÜR EDEREK SARILDI

Luzon bölgesindeki Pampanga kentinde bulunan Uluslararası Göz Merkezi'nde 12 Mart'ta katarakt ameliyatı olan yaşlı adam, 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda ise gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Ameliyatın ardından yaşlı adam, Doktor Noel Lacsamana'ya teşekkür ederek sarıldı.