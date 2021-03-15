Haberler Video Dünya Videoları Filipinler'de 65 yaşındaki katarak hastası 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Filipinler'de 65 yaşındaki katarak hastası 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı

Filipinler'de 65 yaşındaki katarak hastası 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı
15.03.2021 23:57
Ana Sayfa 01:36
Sokak röportajında ‘Cahil’...
Ana Sayfa 02:21
Katarak hastası 20 yıl sonra...
Ana Sayfa 02:31
Acil durum ilan ediyoruz
Ana Sayfa 01:04
Erdoğan: Aşılama sıralamasında...
Ana Sayfa 00:22
İstanbul'da bir kadın İETT...
Ana Sayfa 04:34
Gaziosmanpaşa'da bir binada...
Ana Sayfa 10:14
Prof. Dr. Levent Akın, A...
Ana Sayfa 00:43
Usta oyuncu Harika Avcı son...
Ana Sayfa 03:57
Demet Akalın'dan Aleyna...
Ana Sayfa 00:40
Buğra Gülsoy'un eşi bakın çıka...
Ana Sayfa 03:08
İstiklal Caddesi yaya...
Ana Sayfa 00:35
20 kilo veren Deniz Seki...

Filipinler’de 65 yaşındaki katarakt hastası adam, yapılan operasyon ile 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.


Filipinler'de iki gözünde de katarakt olan 65 yaşındaki adam, maddi durumu ameliyat parasını karşılamaya yetmediği için 20 yıldır görme yetisini kaybetmiş halde yaşıyordu. Yaşlı adamın durumuna üzülen komşuları ve bir hayır kurumu sayesinde yaşlı adamın katarakt ameliyatı olması sağlandı.

DOKTORUNA TEŞEKKÜR EDEREK SARILDI

Luzon bölgesindeki Pampanga kentinde bulunan Uluslararası Göz Merkezi'nde 12 Mart'ta katarakt ameliyatı olan yaşlı adam, 20 yıl sonra yeniden görmeye başladı. Yaşlı adam, yeniden görmeye başladığı ilk anlarda ise gözyaşlarını tutamayarak duygu dolu anlar yaşadı. Ameliyatın ardından yaşlı adam, Doktor Noel Lacsamana'ya teşekkür ederek sarıldı.

Dünya Videoları