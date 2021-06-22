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Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den aşı olmayı reddedenlere hapis tehdidi

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den aşı olmayı reddedenlere hapis tehdidi
22.06.2021 19:57
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti. Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım." dedi.


The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım." ifadesini kullandı.

Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var." dedi

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