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FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den yeni hadsizlik! Başkan Erdoğan'ı Papa'ya şikayet etti

FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter'den yeni hadsizlik! Başkan Erdoğan'ı Papa'ya şikayet etti
26.12.2022 12:14

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FETÖ artığı Enes Kanter hainlikte sınır tanımıyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa’yla görüşen FETÖ'cü Enes Kanter, dua isterkenki anlarını paylaştı. Hedefinde yine Başkan Erdoğan olan Kanter, Papa’nın elini tutarak “Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin.” dedi.

Dünya Videoları

ABD ve Yunan televizyonlarına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez de Papa'ya yalvardı.

Vatikan'ın davetlisi olarak Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşen FETÖ'cü Kanter, ayaküstü sohbetinde yine kinini kustu.

"ERDOĞAN BENİM ÜLKEM TÜRKİYE'Yİ MAHVEDİYOR"

"Fetullah Gülen size selam söyledi." diyen FETÖ'cü, sonrasında şikayetlerini sıraladı.

FETÖ liderinin manevi oğlu olan Kanter, Papa'nın elini tutarak "Erdoğan benim ülkem Türkiye'yi mahvediyor. Lütfen ülkem için dua edin." dedi.

"SEN BANA DUA EDERSEN…"

Bunun üzerine Papa ise Kanter'e, önce boyunu sordu ardından "Sen bana dua edersen ben de sana ederim." dedi.

Bu diyaloğu Twitter hesabından da yayınlayan FETÖ'cü Enes Kanter, şu ifadeleri kullandı:

"NE BÜYÜK BİR ONUR"
"Ne büyük bir onur! Hayatımdaki en özel anlardan biri. Pontifex ile dünyadaki insan hakları hakkında harika bir sohbet gerçekleştirdik. Özel davet için Vatikan'a teşekkür ederim. Dünyanın her yerinde insan hakları ve özgürlük adına ayağa kalkmak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum."

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