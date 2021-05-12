RAMAZAN İMSAKİYE
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Fanatik Yahudilerin alçak provokasyonu! Filistinliler tarafından saldırıya uğramış süsü vermeye çalıştılar | VİDEO İZLE

Fanatik Yahudilerin alçak provokasyonu! Filistinliler tarafından saldırıya uğramış süsü vermeye çalıştılar | VİDEO İZLE
12.05.2021 01:41
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin üstlerini yırtarak, Filistinlier tarafından saldırıya uğramış süsü verdiği anlar kameraya yansıdı. İşte o anlar...


İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa için Ramazan ayı gergin geçti. Ramazanın başlaması ile Mescid-i Aksa'daki ibadethaneler Filistinlilere kapatıldı, minarelerin ses kabloları kesildi. Çok sayıda Filistinli yerleşimcinin evleri fanatik Yahudiler tarafından işgal edildi.

FANATİK YAHUDİLER ÜSTLERİNİ YIRTTI

"Kudüs Günü"nde bazı fanatik Yahudilerin, Filistinlilerin saldırıya uğramasına rağmen, gerçeği manipüle ederek, saldırıya uğramış süsü verdikleri anlar kameraya yansıdı. Fanatik Yahudiler, üzerlerindeki giysileri yırtmaya çalışırken, bazıları da gazetecilere manipülasyonun haberleştirilmesini talep etti.

Öte yandan, İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da yatsı namazı kılan masum Filistinlilere saldırmış, 300'ün üzerinde Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarını sürdüren İsrail'e Mescid-i Aksa baskını nedeniyle Filistinliler tepki göstermiş, protestolara başlanmıştı.

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