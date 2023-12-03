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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023, 11:05 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023, 11:11

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Ocampo: İsrail'in Gazze politikası 'soykırım' niteliğinde

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno-Ocampo, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı politikaların "soykırım" olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Ocampo, Gazze'ye uygulanan kuşatmanın tek başına bir soykırım eylemi olduğunu ve Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin maddelerine göre, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın da soykırım tanımına girdiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail hükümeti yetkililerinin insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade ettiklerini iddia etti.

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