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Esad’ın tankları çocuklara oyuncak oldu
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Esad'ın tankları çocuklara oyuncak oldu

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 10:58

Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da terk edilmiş halde bulunan tanklar, çocukların oyuncağı haline geldi.

Suriye'de rejimin muhalifler tarafından devrilmesi sonucu Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Esad rejimine bağlı askerlerin başkent Şam'da yol kenarlarında terk ettiği tanklar, çocukların oyuncağı oldu. Aileleriyle birlikte tankların yanına gelen çocuklar önce zafer pozu verdi, ardından da tankın içerisine girip oynadı.

Çocuklarıyla birlikte Esad rejiminin devrilmesini kutlayan Fatma El Hüseyin, "Deyrizor'dan geldik, orada çok şehit verdik. Allah'a şükür Esad devrildi. Biz de Şam'a geldik. Bunu kutladık, çok mutluyuz. Bütün ülkelerden bize yardım istiyoruz. Esad buraya getirilsin ve idam edilsin" dedi.

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