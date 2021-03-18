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Ermeni Bakan Hakob Arshakyan'dan kafede oturan gazeteciye yumruk yağmuru! O anlar kamerada

Ermeni Bakan Hakob Arshakyan'dan kafede oturan gazeteciye yumruk yağmuru! O anlar kamerada
18.03.2021 19:02
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Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi. Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan ve kendisine soru soran gazeteciyi yumrukladı.


'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi.

BAKAN GAZETECİYE SALDIRDI
Ermenistan Bilişim Bakanı , bir kafede oturan ve kendisine soru sorduğu görülen gazeteciye saldırdı.

Başkent 'daki Erivan Kafe'de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci 'a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYİ YUMRUKLADI
Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi.

Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı shakyan'a tepki yağdı.

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