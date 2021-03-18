Ermeni Bakan Hakob Arshakyan'dan kafede oturan gazeteciye yumruk yağmuru! O anlar kamerada

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi. Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan ve kendisine soru soran gazeteciyi yumrukladı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi.

BAKAN GAZETECİYE SALDIRDI

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan ve kendisine soru sorduğu görülen gazeteciye saldırdı.

Başkent Erivan'daki Erivan Kafe'de bugün saat 16:10 sularında gerçekleşen olay işletmenin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, Ermeni Bakan Arshakyan'ın kafede bilgisayarıyla birlikte oturan gazeteci Paylak Fakhradyan'a bir şeyler sorduğu görülüyor.

GAZETECİYİ YUMRUKLADI

Sözlü tartışmanın ardından Bakan Arshakyan'ın daha sonra yumruklarla gazeteci Paylak Fakhradyan'a saldırdı. Yerel medya, olayı gazetecinin çalışma saatlerinde bir kafede olmasını neden olarak gösterdi.

Gazeteciye saldıran Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan'a tepki yağdı.