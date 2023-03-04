Endonezya'da akaryakıt deposunda yangın sonucu çok sayıda kişi öldü

Endonezya'nın devlet enerji şirketi Pertamina'nın başkent Cakarta'da işlettiği bir akaryakıt depolama istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yerel saatle 20.00'de başlayan yangının çevredeki binalara sıçramasının ardından bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer, olayda ikisi çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Pertamina tarafından yapılan açıklamada ise, olayın çıkış nedeninin araştırılmaya devam edildiği ve bölgede tahliye çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, insanların panikle kaçtığı ve bölgeden siyah dumanların yükseldiği görüldü.