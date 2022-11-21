Emmanuel Macron'a tokat! O ana dair yeni görüntü ortaya çıktı | Video

Fransa'da sürekli protestolara maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zaman zaman bu protestolarda fiziki temasa da uğruyor. Daha önce yumurtalı saldırı yaşayan Macron'a geçtiğimiz aylarda bir protestocu tarafından tokat da atılmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Fransa'da kendisi için toplanan halkı selamlayan Emmanuel Macron, o sırada yanına yaklaşan bir protestocudan tokat yemişti. Drome bölgesindeki olayda saldırının farklı açıdan bir görüntüsü de ortaya çıktı.

MACRON'A TOKAT SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İnternete düşen yeni görüntülerde kalabalığa doğru yaklaşan Macron'un yanına bir kadının geldiği birkaç kelime konuştuktan sonra tokat attığı görüldü. Bu sırada Macron'un korumalarından bazıları saldırgana müdahale ederek Fransa Cumhurbaşkanının güvenliğini sağladı. Korumalar tarafından yere yatırılan saldırgan gözaltına alındı. Macron'a atılan tokatın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

KARANTİNA SÜRECİNDE YAŞANDI

Emmanuel Macron'un saldırıya uğradığı olay Fransa'da alınan koronavirüs karantinası sürecinde yaşanmıştı. Macron karantina sürecini konuşmak için restoran sahipleri ve öğrencilerle bir araya geldiği sırada saldırıya uğramıştı.