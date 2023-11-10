İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım kesintisiz bir şekilde sürerken SpaceX, Tesla ve X'in sahibi Elon Musk'tan Tel Aviv yönetimini hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Katıldığı bir yayında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Musk, İsrail'in soykırım yaparak bir yere varamayacağını söyledi, "Gazze'de birinin çocuğunu öldürürseniz en azından birkaç Hamas üyesi yaratmış olursunuz" dedi. Bilindiği üzere Elon Musk, İsrail'in dünya ile iletişimini kestiği Gazze'ye internet hizmeti sunacağını duyurmuştu.