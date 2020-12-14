Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX SiriusXM uydusunu uzaya fırlattı!

SpaceX, Falcon 9 roketinin uzaya fırlatarak, SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığını duyurdu. Falcon 9 roketi Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25'inci kez uzaya fırlatıldığı öğrenildi.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Radyo sağlayıcısı SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığı duyuruldu. Falcon 9 roketinin, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25'inci kez uzaya fırlatıldı.





Sosyal medya hesabı üzerinden roketin fırlatılma anlarını paylaşan SpaceX, fırlatılan ve yörüngedeki görevlerinden dönen roketlerin ilk aşamalarını indirmeye çalıştığı bir yüzen iniş rampası olan ve Atlantik Okyanusu'nda bulunan 'Just Read the Instructions' isimli gemisine roketin ilk aşamasının indiğini bildirdi.





ABD'Lİ GİRİŞİMCİ ELON MUSK'TAN MARS MÜJDESİ

ABD'li girişimci ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak" demişti.





Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX'in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Axel Springer Ödülleri'nde görüntülü konuşan Musk, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak. Şanslıysak belki 4 yıl sonra" dedi. Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi.





Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı.





Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

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