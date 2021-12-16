Haberler Dünya Videoları Ekvador'da oluşan obruk evleri yuttu

Ekvador'da oluşan obruk evleri yuttu

Ekvador'da oluşan obruk evleri yuttu
16.12.2021 16:57

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:30
Yılbaşı öncesi insanları...
Ana Sayfa 03:14
Gözler Emekli, memur, memur...
Ana Sayfa 00:58
Edirne’nin yüksek kesimlerinde...
Ana Sayfa 01:57
Eş zamanlı operasyonlarla...
Ana Sayfa 02:49
"İBB'ye alınanların terör...
Ana Sayfa 02:15
Toplu taşımaya zam talebi...
Ana Sayfa 01:15
Mutfak tüpü patladı ev savaş...
Ana Sayfa 01:09
Çatalca kar yağışının...
Ana Sayfa 00:15
Mehmetçik'ten terör temizliği!...
Ana Sayfa 02:16
Asgari Ücret 2022 Canlı Yayın!...
Ana Sayfa 01:56
Hurdaya dönen Tofaş marka...
Ana Sayfa 00:49
Zehir operasyonunda 9 bin 467...

Ekvador’un Zaruma kentindeki bir kasabada oluşan obruk 3 evi yıktı. Güney Amerika ülkesi Ekvador’un güneyindeki Zaruma kentindeki bir kasabada obruk meydana geldi. Gece saatlerinde oluşan obruk, 3 evin çökmesine yol açtı. Korkunç anlar amatör kameralara saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, obruğun evleri yerle bir ettiği görüldü. Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetimi Servisi Direktörü Christian Torres, "Zaruma'nın obruğa neden olan yasa dışı madencilik sorunu var" diyerek obrukların yasa dışı madencilik faaliyetlerinden kaynaklandığını açıkladı. Torres, şu ana kadar yaralanan olmadığını belirtti. Diğer binaların çökme tehlikesi nedeniyle iki mahallenin sakinleri bölgeden tahliye edildi.

Dünya Videoları
SON DAKİKA