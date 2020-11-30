Dünyayı şoke eden Muhsin Fahrizade suikastinde bomba gelişme! New York Times duyurdu!

İran’da askeri nükleer programının babası olarak bilinen Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikast dünyayı şoke etti. Fahrizade Tahran yakınlarında patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak ettirilmesinin ardından otomatik silahla taranarak öldürülmüştü. Konuyu manşetine taşıyan ABD merkezli New York Times, Amerikalı yetkililerin, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini teyit ettiğini yazdı.

İran'ın askeri nükleer programının 'babası' sayılan fizik profesörü Muhsin Fahrizade-Mahabadi (59) önceki gün korumalar eşliğinde aracıyla Tahran'dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü.

PUSU VE ÇATIŞMA

Patlayıcı yüklü kamyoneti infilak ettirerek pusu kuran failler, makineli silahlarla saldırıya devam etti. Failler ile korumalar arasında çıkan çatışmada İranlı nükleerci ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Fahrizade kurtarılamadı. Saldırıda faillerden üç-dört kişinin de öldüğü öne sürüldü. Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerin, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini teyit ettiğini yazdı.

SUİKAST İTİRAFI

New York Times gazetesinde, suikast ile ilgili dikkat çeken bir haber yer aldı. İsmi açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin, "Dünya, İran'ın nükleer silah dehası Muhsin Fahrizade'yi öldürdüğümüz için bize teşekkür etmeli." dediği aktarıldı.

Tel Aviv'den henüz silahlı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

KİLİT İSİMLERDEN BİRİ

İddialara göre Fahrizade İran'ın nükleer bomba geliştirmek için 1989 yılında kurduğu iddia edilen gizli program 'Amad' (Ümit) projesinin başındaydı. Bu program resmen 2003 yılında sonlandırılsa da Fahrizade, milli nükleer programın sürdürülmesindeki kilit isimlerden biriydi.

Nitekim 2015 yılında İran'ın Batı ve Rusya ile imzaladığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sonra geri çekildiği nükleer anlaşmanın imzalanmasında da etkin olmuştu. Bu nedenle İran'ın nükleer programına şüpheyle yaklaşanların kara listesinin ilk sırasında yer alıyordu. ABD ve BM'nin de yaptırım listesindeydi.

KORONA İLE MÜCADELE

İran, günün birinde eğer nükleer bomba sahibi olacaksa, bunun mimarının Fahrizade-Mahabadi olacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Dolayısıyla aynı zamanda Devrim Muhafızları mensubu olan Fahrizade, her an hedef olabileceği gerekçesiyle sıkı korunuyordu. 2010 yılından bu yana İran'ın nükleer çalışmalarında yer alan üst düzey 5 bilim insanı suikast sonucu ölmüştü.

İsrailli kaynaklar, 2018'de Fahrizade'ye suikast girişimi düzenlendiğini sızdırmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 2018 yılında Fahrizade'yi hedef göstermiş, 'Bu ismi unutmayın' demişti. Ve Fahrizade, ABD'de tam iktidar değişikliğinin beklendiği bir dönemde saldırıya hedef oldu. İranlı yetkililere, göre Fahrizade son dönemde COVID-19 testleri ve yerli aşının geliştirilmesi konusuna yoğunlaşmıştı.

TRUMP TWEET ATTI

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesinin konuyla ilgili makalesi ile İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın 'Suikastın İran'a büyük bir psikolojik ve profesyonel darbe vuracağı' şeklindeki mesajını paylaştı. ABD'de Trump iktidara geldikten sonra Ortadoğu'da dengeler İsrail lehine gelişmeye başlamıştı. ABD, ocak ayında Bağdat havalimanı yakınında İHA ile düzenlediği saldırıyla İran Devrim Muhafızları komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmüştü.