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Dünyayı şaşkına çeviren olay! Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki!

Dünyayı şaşkına çeviren olay! Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki!
29.12.2020 11:25
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Başkan'dan önemli mesajlar

Dünyayı hayrete düşüren olay ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada bulduğu şey ile dünya tarihinde adeta bir çığır açtı. Peki, bu çiftçi tarlada ne buldu dersiniz? İşte dünyanın konuştuğu o olayın görüntüleri...


Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

EŞİ BENZERİ YOK

Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

Mamutun kafa tası ve dişlerini bulan çitçinin çağrısı üzerine iskeleti, Michigan Üniversitesi'nden paleontologlar incelemeler yapmak için teslim aldı.

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