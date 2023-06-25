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Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Temel hedefleri ne?

Dünyayı sarsan paralı savaşçılar: Temel hedefleri ne?
25.06.2023 11:02

OTOMATİK OYNAT

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Rusya, gece saatlerinde başlayan ve dün bütün gün boyunca süren paralı asker gurubu Wagner'in silahlı ayaklanma hareketiyle sarsıldı. Dünyanın da dikkatini çeken ayaklanmanın ardından uluslararası kamuoyu Wagner'i, yakından mercek altına aldı. Rusya'nın Ukrayna, Suriye, Libya ve Afrika'daki askeri operasyonlarının en büyük destekçisi konumundaki paramiliter grup, kuruluşu ve hızlı büyümesiyle çatışma alanlarının en çok konuşulan gruplarından oldu. Peki Wagner nedir?, ne zaman kuruldu, temel hedefleri ne? İşte cevaplar...

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