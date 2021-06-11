Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu El Chapo’nun eşi işlediği suçları itiraf etti

Dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquín Guzmán'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro itirafçı oldu ve bazı suçlamaları kabul etti. ABD'de görülen davada, 31 yaşındaki Emma Coronel Aispuro, El Chapo'nun Sinaloa uyuşturucu kartelini yönetmesine ve 2015'te hapishaneden kaçmasına yardım ettiğini itiraf etti. Aispuro'nun ömür boyu hapis cezasına ve 10 milyon dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. El Chapo ise, şu anda Colorado'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama nedeniyle ömür boyu hapis yatıyor.

Coronel Aispuro, ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras'ın huzurunda savunmasına girmek için yeşil bir tulum ve beyaz yüz maskesi takarak mahkemeye çıktı. Yasadışı uyuşturucuları dağıtmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve Sinaloa uyuşturucu karteli ile mali anlaşmalara girmekten suçlu bulundu. Yetkililer, Sinaloa kartelinin ABD'nin en büyük uyuşturucu tedarikçisi olmaya devam ettiğini açıkladı.

Bir savunma anlaşması yapan Coronel Aispuro, kocasının 2015 yılında hapishaneden kaçmasında da rol oynadığını itiraf etti.

Coronel Aispuro'nun avukatı Jeffrey Lichtman yaptığı açıklamada, "Bunu geride bıraktığı için çok mutlu. Kocası müebbet hapis yaptığı için tutuklanmayı beklemiyordu, bu yüzden açıkça sıkıntılı bir süreçteyiz. Ama bunu aşacağız" dedi.