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Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves cinsel tacizden tutuklandı!

Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves cinsel tacizden tutuklandı!
21.01.2023 06:14 - Son Güncelleme: 21.01.2023 06:22

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Bir dönem Barcelona'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves cinsenl taciz suçundan tutuklandı. Barcelona kentinde gözaltına alınan Dani Alves işlemlerininin ardından cezaevine gönderildi.

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İspanya'da hakkındaki cinsel saldırı suçlamasıyla Barcelona kentinde gözaltına alınan Brezilyalı futbolcu Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

DANİ ALVES CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesinden basına verilen bilgide, 30 Aralık'ta Barselona kentindeki bir diskoda yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Brezilyalı futbolcunun mevcut durumda yaşadığı Meksika'dan Barcelona'ya geldikten sonra bu sabah saatlerinde komiserliğe gittiği ve ifadesinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.

Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.

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