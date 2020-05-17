Dünya bunu konuşuyor! Sağlık çalışanlarından Başbakan'a soğuk duş!

17.05.2020 15:07

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün 54 binden fazla kişiye bulaştığı Belçika’da Başbakan Sophie Wilmes'in Brüksel'deki bir hastaneyi ziyaret etmesi ülke gündemine bomba gibi düştü. Nüfusuna oranla Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Belçika’da hükümetin desteğinin yetersizliği büyük tartışma konusu olmuştu. Hastanenin hemşire ve doktorları Wilmes'in girişi sırasında başbakana sırtlarını döndüler. O görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Belçika'da yerel basına yansıyan haberlere göre, Başbakan Sophie Wilmes aracıyla Brüksel'deki Saint-Pierre hastanesine giriş yaparken, hemşireler ve acil bölümde çalışan doktorlar başbakana sırtlarını döndü.

Sağlık çalışanları, protestoyu Wilmes'in bütçeden sorumlu bakan olduğu dönemde sağlık sektöründe yaptığı kesintilere dikkati çekmek için düzenlediklerini aktardı.