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Dün maskesini çıkarırken görülen Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, koronavirüse yakalandı

Dün maskesini çıkarırken görülen Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, koronavirüse yakalandı
05.10.2020 19:12

Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany’nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. McEnany'nin dün, gazetecilerle konuşmak için maskesini çıkardığı görüntülenmişti.


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