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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 16:22

Donald Trump, Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi: Savaşı durduracağım

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de soykırıma devam eden İsrail’e verdiği destek ve ateşkes oyunları ile gündem olmaya devam ederken Kasım 2024’te başkanlık koltuğu için yarışacağı Donald Trump’tan “Filistin’de savaşı durduracağım” çıkışı geldi. Eski Başkan Donald Trump, UFC 302’de Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagoedov ile bir araya geldi. Khabib Nurmagomedov, Trump’a “Filistin’deki savaşı durduracağınızı biliyorum” derken Trump ise Khabib’e “Durduracağız. Savaşı durduracağım” şeklinde cevap verdi.

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