Haberler
Dünya Videoları
Donald Trump Mısır'da açıklamalarda bulundu
Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 18:20
Mısır'a gelen ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamaları şu şekilde: "İran'a yaptırımları kaldırmayı isterim. Bana göre anlaşmanın ikinci aşaması başladı."
CANLI YAYIN