Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta 34 başlıkta ağır suçtan yargılandığı 'sus payı' davasında mahkeme heyeti tarafından tamamından suçlu bulundu. Trump, ABD tarihinde hüküm giyen ilk eski başkan olarak tarihe geçti. Trump’ın, New York’taki "sus payı" davasında suçlu bulunmasına bazı ABD vatandaşları sevinirken bazıları ise eski başkana desteğini sürdürdü. Öte yandan Trump'a bundan sonra ne olacağı, 2024 başkanlık seçimlerine katılıp katılamayacağı ve mahkum edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Gözler 11 Temmuz'da yapılacak olan ilk duruşmaya çevrilirken Trump ise Truth Social sosyal medya hesabında ABD derin devletine açıkça savaş ilan etti.