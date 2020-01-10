Din alimi, dini konulardan bahsettiği sırada kelime-i şehadet getirip son nefesini verdi (O anlar kamerada) 10.01.2020 18:26

Kuveyt'te yaşayan Filistinli din alimi 'Ebu Hatab' lakaplı Mahmut Abdülbaki, bir gencin dini nikah töreninde dini konulardan sohbet ederken, ''La ilahe illallah'' diyerek son nefesini verdi. Aslen Filistin'in Tulkarim kasabası Bala köyünden olan Abdülbaki'nin son anları törende bulunan bir kişi tarafından sosyal medyada yayınlandı.