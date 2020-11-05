Covid-19 yine mutasyona uğradı! Virüs bulaşan 17 milyon vizon öldürülecek

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, üretim tesislerinde yeni tip corona virüsün (Covid-19) insanlara yayılabilen mutasyona uğramış bir versiyonu tespit edildi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, durumun çok ciddi olduğunu belirterek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor üretme yeteneğini zayıflattığını ve gelecekteki bir Covid-19 aşısını potansiyel olarak etkisiz hale getirebileceğini söyledi. Ülkede bu kapsamda 12 kişinin güçlenen corona virüsle enfekte olduğu ve 17 milyon vizonun öldürüleceği açıklandı.

12 KİŞİ MUTASYONA UĞRAYAN CORONA VİRÜSLE ENFEKTE OLDU

Danimarka'nın kuzey Jutland bölgesindeki vizon çiftliklerinde ve Avrupa'nın diğer bölgelerinde birkaç aydır yeni tip corona virüs salgınları ortaya çıkıyor. Ancak, dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi olan Danimarka'da vakalar hızla yayılıyor. Bunun sonucunda ise virüs vizonlarda mutasyona uğrayarak daha güçlü bir yeni tip corona virüs ortaya çıktı. Yetkileler insanlara geçebilen virüs nedeniyle 12 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

POTANSİYEL AŞILARI ETKİSİZ HALE GETİREBİLİR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve Covid-19 için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

"DÜNYANIN GERİ KALANI İÇİN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar. Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var, ancak şu anda bulunan mutasyonla, dünyanın geri kalanı için de daha büyük bir sorumluluğumuz oluştu" dedi.

17 MİLYON VİZON ÖLDÜRÜLECEK

Bununla birlikte, Polis Şefi Thorkild Fogde, mutasyona uğrayan virüsü yok etmek amacıyla ülke genelinde binden fazla çiftlikte bulunan 17 milyon vizonun hızlı bir şekilde itlaf edileceğini açıkladı. Fogde bunun "çok büyük bir girişim" olacağını söyledi.

"CLUSTER-5 VİRÜS"

Bununla birlikte, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, vizon çiftliği sahiplerine ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Toplantıda, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi(EDCDC) ile paylaşılan bulgular, bulaşıcı hastalıklarla ilgilenen Danimarka otoritesi Devlet Serum Enstitüsü tarafından yapılan laboratuvar testlerine dayanıyor.

DSÖ acil durumlar programının başkanı Mike Ryan, "Danimarka'dan vizondan corona virüs bulaşmış bir dizi kişi olduğunu ve virüste bazı genetik değişiklikler olduğu konusunda bilgi aldık. Danimarkalı yetkililer bu bulguların epidemiyolojik ve virolojik önemini araştırıyorlar" dedi.

VİZON ÇİFTLİKLERİNİN DÜNYADAKİ DURUMU

Beş ay önce, Danimarka'nın kürk çiftliklerindeki ilk salgınında 11 bin vizon itlaf edildi. Ağustos ayında Hollanda, kürk çiftliklerindeki bir dizi corona virüs enfeksiyonunun ardından, vizon çiftçiliğinin 3 yıl sonra sonunun gelebileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz üç ayda, bir dizi corona virüs salgınının ardından ABD'deki kürk çiftliklerinde 10 bin vizon öldü. İspanya'da ise, yüzde 90'ına corona virüs bulaştıktan sonra 92 binden fazla vizon katledildi.

KÜRK ÇİFTLİKLERİ ZOONOTİK HATALIKLARIN YAYILMASI İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLIYOR

Humane Society International'dan Joanna Swabe, "Kürk fabrikaları hayvanlara karşı acımasız olmasının yanı sıra, zoonotik hastalıkların yayılması için uygun ortam sağlıyor. Özellikle vizon kürkü çiftlikleri Corona virüsler için rezervuar görevi görerek insanlara bulaşabilen patojenleri kuluçkaya yatırıyor. Dünyanın kürk çiftçiliğine son vermesi için artık oldukça ikna edici argümanlarımız bulunuyor " ifadelerini kullandı.