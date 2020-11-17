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CNN duyurdu: Trump, başkanlığı bırakmadan Irak ve Afganistan'daki askerleri çekecek

CNN duyurdu: Trump, başkanlığı bırakmadan Irak ve Afganistan'daki askerleri çekecek
17.11.2020 14:18
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CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce flaş bir karar almaya hazırlandığını duyurdu. Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı.

Buna göre; Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı.

Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürüleceği iddiaları üzerine Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan bir ABD yetkilisi, "Başkan'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar yapılıyor" dedi.

BİRİNDE 3 BİN, BİRİNDE 4 BİN 500 ASKER VAR
ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor. Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız" paylaşımında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetti.

Fakat Trump, seçimlerde hile yapıldığını savunarak, yenilgiyi kabul etmemekte direniyor.

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