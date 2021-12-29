Haberler Dünya Videoları Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in "cinsel saldırı" davasında yeni gelişme

Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in "cinsel saldırı" davasında yeni gelişme

Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in "cinsel saldırı" davasında yeni gelişme
29.12.2021 14:03

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:08
GOL | Alanyaspor 3-0 Mardin...
Ana Sayfa 01:16
GOL | Alanyaspor 1-0 Mardin...
Ana Sayfa 06:18
Mahsur kalan vatandaşlar böyle...
Ana Sayfa 13:47
Müge Anlı'da Emekli Albay...
Ana Sayfa 01:40
Başkan Erdoğan bugün hizmete...
Ana Sayfa 02:21
Pitbull saldırısı sonrası doku...
Ana Sayfa 00:23
60 milyonluk sessizlik
Ana Sayfa 02:21
Tramvayın altında sıkıştı
Ana Sayfa 03:26
Altın hesabını TL'ye çevirene...
Ana Sayfa 01:14
ZTK'da 5. tur heyecanı!...
Ana Sayfa 01:11
A SPOR İZLE CANLI YAYIN
Ana Sayfa 04:28
Kadıköy'de feci kaza:...

Cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler halen sıcaklıklığın koruyor. Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürülüyordu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talep edildi. Andrew, pedofili ve fuhuş ağı örgütü mağdurlarından 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan yargılanıyor.

Dünya Videoları
SON DAKİKA