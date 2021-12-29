Cinsel ilişki tarikatı mağdurlarından! İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in "cinsel saldırı" davasında yeni gelişme

Cinsel ilişki tarikatındaki gelişmeler halen sıcaklıklığın koruyor. Ağustos 2019'da hapishanede şüpheli bir şekilde ölen ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın suç ortağı olduğu fuhuş ağında reşit olmayan genç kızlar ağlarına düşürülüyordu. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla ABD'de açılan davanın reddedilmesi talep edildi. Andrew, pedofili ve fuhuş ağı örgütü mağdurlarından 2001'de 18 yaşından küçük olan Amerikalı Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan yargılanıyor.